القبض على خمسة متهمين بتجارة وتعاطي المخدرات في بغداد

أعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، اليوم الخميس، القبض على خمسة متهمين بتجارة وتعاطي المخدرات في العاصمة بغداد.

الوكالة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بالتعاون مع مفارز الاستخبارات والامن في وزارة الدفاع ومكافحة الاجرام نفذ الفوج الاول طوارىء بغداد التابع الى قيادة شرطة بغداد عملية القاء قبض ومطاردة لخمسة متهمين بتجارة وتعاطي المخدرات جاء ذلك من خلال معلومات امنية دقيقة توفرت لدى القوة المنفذة للواجب حيث تابع السيد قائد شرطة بغداد اللواء الركن ماجد فالح نعمة ومن خلال فريق العمل عملية تعقب والقاء القبض على المتهمين الخمسة".

واضاف البيان، انه "تم تسليمهم الى جهة الطلب لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القانون".