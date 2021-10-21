اعتقال امرأة اقدمت على قتل "ضرتها" في ديالى

وقال الناطق الرسمي باسم شرطة ديالى العميد نهاد المهداوي في بيان، إنه "تم القاء القبض على امرأة اقدمت على قتل زوجة زوجها الثانية بواسطة الخنق باليد حتى الموت في مناطق جنوب مدينة بعقوبة".وبين المهداوي أن "عملية التحقيق كانت بإشراف مباشر من قبل مدير شرطة ديالى اللواء حامد خليل الشمري وتنفيذ قسم مكافحة الاجرام واستمرت لعدة ايام بسبب غموض الجريمة حتى توصلت اللجنة التحقيقية بالحادث الى الفاعل وهي زوجة الزوج الاولى التي نُفذت الجريمة واعترفت بذلك بدائياً وقضائياً وجاء كشف الدلالة مطابقاً للفعل الاجرامي".