الاقامة تقبض على 77 مخالفا اجنبيا

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، فقد شرعت مفارز مديرية شؤون الاقامة بالتنسيق مع جهاز المخابرات ووكالة الاستخبارات والقوات الماسكة للارض في جانبي الكرخ والرصافة باجراء ممارسة امنية شملت مناطق " الكرادة باب المعظم - شارع فلسطين - المنصور حي التراث " حيث أسفرت عن القبض على ٧٧ مخالفاً من الجنسيات مختلفة".واضاف انه "اتخذت بحقهم الاجراءات وفق السياقات القانونية اللازمة".