أعلنت مديرية الاستخبارت العسكرية، اليوم الجمعة، القبض على عصابة خطف شمالي بغداد.

وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بعد وردت معلومات استخبارية عن وجود اشخاص متهمين بخطف المواطن "علاء فليح" بتاريخ ٢٠٢١/٧/٧ في منطقة السريدات ضمن قاطع مسؤولية السرية الثالثة ومن خلال المتابعة الميدانية ومن خلال تسخير المصادر اثناء دخولهم قاطع المسؤولية تم تحديد موقعهم وعلى الفور خرجت قوة بامرة امر الفوج وامر السرية الثالثة مع مفرزة من استخبارات الفوج مع مفرزة من مكتب مكافحة اجرام الزهور وباشراف ضابط استخبارات اللواء، وتم القاء القبض عل المتهمين وهم كل من (ص. د. س) و (س. د. س) و(ح. ر. د.) و(ر. د. س)".

واضاف البيان انه "تم تسليمهم الى مكتب مكافحة الزهور بوصل استلام رسمي".