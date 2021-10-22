خلال اسبوع.. حصيلة واجبات وكالة الوزارة لشؤون الشرطة

أعلنت خلية الاعلام الامني، حصيلة واجبات وكالة شؤون الشرطة وتوابعها في وزارة الداخلية للفترة من 2021/10/15 ولغاية 2021/10/22.
وقالت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " حصيلة واجبات وكالة شؤون الشرطة وتوابعها في وزارة الداخلية للفترة من 2021/10/15 ولغاية 2021/10/22 هي:
-حالات انسانية 14
-فض المشاجرات 1541
-ضبط عجلات مطلوبة 56
-تبرع بالدم 22
-القبض على حالات العنف الاسري 61
-القبض على تجار ومروجي ومتعاطي المخدرات 163
-القبض على متسولين 785
-القبض على سراق 8
-القبض على مخمورين 194
-ضبط حزام ناسف 2
-احالة متهمين الى المحاكم 285
- ضبط اسلحة 66
- ضبط اعتدة / كدس عتاد 193
-تنفيذ اوامر القبض 1310
-القبض على ارهابي 10
-ابطال مفعول عبوة ناسفة 38
- طبع لوحات السيارات 7543
-اصدار اجازات السوق 9135
- اصدار سنوية السيارات 16657
-الدكات العشائرية 7
-القبض على مطلقي العيارات النارية 24