خلال اسبوع.. حصيلة واجبات وكالة الوزارة لشؤون الشرطة

وقالت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " حصيلة واجبات وكالة شؤون الشرطة وتوابعها في وزارة الداخلية للفترة من 2021/10/15 ولغاية 2021/10/22 هي:-حالات انسانية 14-فض المشاجرات 1541-ضبط عجلات مطلوبة 56-تبرع بالدم 22-القبض على حالات العنف الاسري 61-القبض على تجار ومروجي ومتعاطي المخدرات 163-القبض على متسولين 785-القبض على سراق 8-القبض على مخمورين 194-ضبط حزام ناسف 2-احالة متهمين الى المحاكم 285- ضبط اسلحة 66- ضبط اعتدة / كدس عتاد 193-تنفيذ اوامر القبض 1310-القبض على ارهابي 10-ابطال مفعول عبوة ناسفة 38- طبع لوحات السيارات 7543-اصدار اجازات السوق 9135- اصدار سنوية السيارات 16657-الدكات العشائرية 7-القبض على مطلقي العيارات النارية 24