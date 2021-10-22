ابو رغيف: قتل المسؤول العام عن كفالات وحوالات داعش قطع سُبل مد التنظيم المالي

وقال ابو رغيف في تغريدة عبر تويتر تابعهتها السومرية نيوز، إن "الاستخبارات العسكرية وبجهدٍ دقيق وبعد مواجهة واشتباكات مع زمرة ارهابية تمكنت من قتل الشيخ اسامة المساعد الامني العام، والمسؤول العام عن الكفالات والحوالات وتواصله مع بعض مكاتب الصرافة".وتابع، "وبذلك تنقطع سُبل مد التنظيم المالي والكفالات".

الاستخبارات العسكرية

وبجهدٍ دقيق وبعد مواجهة واشتباكات مع زمرة ارهابية تتمكن من قتل الشيخ اسامة المساعد الامني العام، والمسؤول العام عن الكفالات والحوالات وتواصله مع بعض مكاتب الصرافة ، وبذلك تنقطع سُبل مد التنظيم المالي والكفالات. pic.twitter.com/wflMMbTzLw — فاضل ابو رغيف (@fadhil_abu_ragh) October 22, 2021

وأعلن قائد عمليات الانبار، ناصر الغنام، امس الخميس، مقتل "ارهابي" خلال تصدي القوات الامنية تعرضا لعناصر داعش على احدى النقاط الامنية قرب الرطبة.وقال الغنام، في تدوينة نشرها عبر حسابه في "فيسبوك": "تعرض لداعش على احدى نقاطنا في قرية الدراعمة قرب الرطبة تصدت له قطعاتنا ببسالة".وأضاف "واردت احد الارهابيين المهاجمين قتيلا بدون اي خسائر في قواتنا".