سيطرة مفاجئة تطيح بسارق دراجة بحوزته "كرستال" في بغداد

وقالت الخلية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنه "وفقاً لمعلومات مديرية الاستخبارات العسكرية، قوة مشتركة من الفوج الثالث في لواء المشاة ٤٢ ومفرزة من مكتب مكافحة اجرام القدس تنصب سيطرة مفاجئة ضمن منطقة الحميدية شمالي العاصمة بغداد واثناء التفتيش تمكنت من القاء القبض على متهم وبالجرم المشهود وبحوزته كمية من مادة الكرستال وانبولات تستخدم لتعاطي المواد المخدرة ويستقل دراجة نارية مسروقة".وأكدت "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وتسليمه للجهات المختصة لإكمال أوراقه التحقيقية".