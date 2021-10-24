عمليات بغداد تحكم قبضتها على عصابة للسرقة وتضبط أسلحة ثقيلة بحوزتها (صور)

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "قوة من لواء المشاة (42) الفرقة الحادية عشرة، وبناء على معلومات استخبارية، تمكنت من اعتقال متهم بالسرقة بعد مطاردة افراد عصابته والاشتباك معهم".وأوضح البيان، إن "المتهم اعترف بدوره على وكر عصابته، وعلى الفور داهمت القوة أعلاه الوكر وتم ضبط سلاح BKC، وبندقيتين كلاشنكوف، ورمانة هجومية كانت العصابة تنوي تفجيرها على القوة المداهمة، فضلا عن ثلاث مسدسات، و(25) دراجة نارية مسروقة، وعجلة نوع (سمند) مسروقة".وتابع، "تم إحالة المتهم والمواد المضبوطة إلى الجهات ذات الاختصاص".