جولة صباحية على تجار المخدرات في 3 محافظات.. أبرز النتائج

وذكر بيان للمديرية تلقته السومرية نيوز، إن "مكافحة الاجرام ومديريات الشرطة في ابي تمام وام الربيعين وتل عبطة والنصر وحمام العليل، القت القبض على عدد من المتهمين بقضايا مختلفة في مناطق متفرقة من المحافظة، فضلا عن احد المتهمين والمطلوب وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب في منطقة شارع الدرگزلية في الجانب الأيسر لمدينة الموصل".وافادت المديرية ايضا "بتمكن مفارز مديرية شؤون السيطرات و الطرق الخارجية من القاء القبض على عدد من المخالفين والسائقين كون عجلاتهم محملة بمواد ممنوعة من الاستيراد ومخالفة للضوابط والتعليمات وبدون موافقات اصولية".وفي ذات السياق، اعلنت مديرية شرطة المثنى، اليوم الاثنين، عن تمكن مفارز شعبة مخدرات السماوة من القاء القبض على متهم بتجارة المواد المخدرة وتعاطيها.واوضحت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "المتهم ضبط بحوزته كمية من مادة الكريستال، مشيرة الى قيامها بتدوين اقواله وتوقيفه وفق أحكام المادة ( 28 ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية وإحالته إلى المحكمة المختصة لينال جزاءه العادل وفق القانون".إلى ذلك، تمكنت مفارز مديرية شرطة محافظة البصرة بالاشتراك مع قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، الاثنين، من القاء القبض على تجار مخدرات وضبطت بحوزته (٢ كغم) من المواد المخدرة وادوات للتعاطي.وبينت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "شرطة البصرة تواصل حملاتها للقضاء على ظاهرة المخدرات بالتنسيق مع قسم مكافحة المخدرات كونها ظاهرة دخيلة على مجتمعنا المحافظ، ولا تعكس الصورة الحقيقية للواقع الحضاري والثقافي للبصرة".