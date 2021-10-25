كمين محكم يطيح بإرهابيين أثنين في بغداد (صور)

وذكرت القيادة في بيان تلقته السومرية نيوز، إنه "وبتنسيق عالِ المستوى مع استخبارات وأمن عمليات بغداد ووكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، تمكنت قوة من اللواء السابع الفرقة الثانية شرطة اتحادية من اعتقال متهمين اثنين وفق المادة (4/1) إرهاب بعد ورود معلومات استخبارية تفيد بتواجدهما في احدى مناطق الكرخ".وأوضح، إنه "بعد متابعة تحركات المتهمين وبكمين محكم تم اعتقالهما، مبينا ان احدهم مطلوب الى قسم استخبارات ومكافحة ارهاب الخالص والثاني مطلوب إلى مكافحة إرهاب صلاح الدين".وأكد البيان، "إحالة المتهمين إلى الجهات ذات الاختصاص".