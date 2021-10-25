ايقاف عملية ابتزاز تعرضت لها طالبة جامعية من قبل زميل لها في كربلاء

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارز الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية في محافظة كربلاء المقدسة من إيقاف عملية ابتزاز الكتروني تعرضت لها طالبة جامعية من قبل زميل لها، واتخذت بحقه الإجراءات اللازمة، كما قامت بحذف محتوى الابتزاز وتأمين حساب الضحية".وأضاف، ان "العملية جاءت على خلفية مناشدة الطالبة للشرطة المجتمعية بالتدخل لانقاذها من ابتزاز زميل لها، بتهديدها بنشر صورها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي أو الرضوخ لرغباته الدنيئة".