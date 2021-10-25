الإطاحة بـ"اخطر" تاجر مخدرات في البصرة

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارز مديرية شرطة محافظة البصرة بالاشتراك مع قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية تمكنت من القاء القبض على اخطر تجار المخدرات و ضبط بحوزته ٢ كيلو غرام من المواد المخدرة وادوات تعاطي".واشار البيان الى ان "شرطة البصرة تواصل حملاتها للقضاء على ظاهرة المخدرات بالتنسيق مع قسم مكافحة المخدرات كونها ظاهرة دخيلة على مجتمعنا المحافظ ،و لا تعكس الصورة الحقيقية للواقع الحضاري والثقافي للبصرة".