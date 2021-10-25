توضيح جديد من الدفاع بشأن "نظام الإجازات "

وقالت الوزارة في بيان، إنه "ما يخص نظام إجازات أبطال الجيش الباسل مرهون بأمن الدولة العراقية وتقديرات القيادات العسكرية في الميدان وان كل ما يتم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص ذلك غير صحيح وعارٍ عن الصحة".وأضافت أن "الأجهزة الأمنية والاستخباراتية باشرت بمتابعة المواقع الالكترونية والصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي التي تنشر هكذا أخبار وتحاول استغلال الظروف الراهنة من أجل زعزعة الروح المعنوية لمقاتلينا الأبطال وزرع حالة الفوضى بينهم وستصل الأجهزة الاستخباراتية الى هذه المواقع والصفحات وسيتم إتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحقهم".وكانت قيادة العمليات المشتركة أكدت، اليوم الاثنين، أن آلية نظام الإجازات هو شأن امني متعلق بطبيعة عمل كل مؤسسة أمنية أو عسكرية يخضع لتقديرات الوزراء الأمنيين والقادة الميدانين وينبع من تقديرات الموقف والمتطلبات الأمنية على الأرض ولا يخضع للأهواء والأمزجة الشخصية.