عمليات بغداد تعلن اعتقال أربعة أشخاص لمحاولتهم قطع طريق

أعلنت قيادة عمليات بغداد، الاثنين، عن اعتقال أربعة أشخاص لمحاولتهم قطع طريق شرقي العاصمة.

وقالت القيادة في بيان، إنه "طالما تؤكد قيادة عمليات بغداد بمشروعية التظاهر السلمي وهو حق كفله الدستور العراقي، ولكن بإتباع الطرق الرسمية لممارسة هذا الحق، وبعد أن وردت معلومات تفيد بوجود أربعة أشخاص يستقلون دراجة نارية من نوع "تك توك" نيتهم قطع الطريق بواسطة حرق إطارات كانوا يحملونها معهم وذلك في ساحة "وهران" ضمن مدينة الصدر شرقي بغداد".

وأضافت أنه "تم اعتقالهم من قبل قوة في اللواء (٤٢) فرقة المشاة الحادية عشرة وتسليمهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".