الاطاحة بأحد الإرهابيين ورفع رمانة يدوية في بغداد (صور)

اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، الاطاحة بأحد الإرهابيين ورفع رمانة يدوية جنوبي بغداد

القيادة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الأجهزة الأمنية والوكالات الاستخبارية تواصل جهودها في ملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابية، والخارجين عن القانون، وبتنسيق عال المستوى مع قسم استخبارات وأمن عمليات بغداد وجهاز الأمن الوطني، إذ ألقت قوة مشتركة من اللواء (27) فرقة المشاة الحادية عشرة ومديرية أمن بغداد القبض على متهم وفق المادة (4/1) إرهاب بعد كمين محكم نصب له في منطقة المنصور".

واضاف البيان، انه "بناء على معلومات استخبارية، وتعاون المواطنين تمكنت مديرية مكافحة المتفجرات من رفع رمانة يدوية وضعت على باب دار أحد المواطنين في منطقة أبو دشير ضمن قاطع الدورة جنوبي بغداد".