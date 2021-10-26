نينوى.. ضبط 2 كغم وألفي حبة مخدرة واعتقال المتاجرين بها

وقال الحشد في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "معاونية الاستخبارات والمعلومات في هيئة الحشد الشعبي / مديرية المعلومات العامة، تمكنت من ضبط كمية من المواد المخدرة تقدر بـ٢ كغم و2000 حبة مخدرة واعتقال المتاجرين فيها في محافظة نينوى".وأوضحت، أن "ذلك جاء خلال عملية أمنية بالتنسيق مع قيادة عمليات الحشد الشعبي ومفارز الـK9 التابعة للواء 30 بالحشد الشعبي وبعد استحصال الموافقات، حيث تم التعامل مع المعتقلين والمضبوطات وفق السياقات القانونية".