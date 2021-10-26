بابل.. القبض على شبكة لتجارة المخدرات

وقالت القيادة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "مفارز قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في المحافظة وبإسناد قوة SWAT تمكنت من إلقاء القبض على 6 متهمين ، بينهم إمرأه، يعملون كشبكة لبيع المخدرات بقصد الاتجار وترويجها وسط مدينة الحلة ، تم ضبطهم بالجرم المشهود وبحوزتهم أكثر من "6000" قرص مخدر نوع الكبتاجون و مادة الكريستال المخدرة وميزان الكتروني وأدوات تعاطي مختلفة".واضافت ، ان "المفارز تحفظت على المواد المضبوطة اصولياً واقتادت المتهمين الى مركز التحقيق المعني لإكمال إجراءات التحقيق واحالتهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".