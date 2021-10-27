الدفاع المدني تخمد حريقاً اندلع داخل جامعة بغداد (صور)

وذكرت المديرية في بيان تلقته السومرية نيوز، إن "ستة فرق اطفاء تابعة الى مديرية الدفاع المدني، تمكنت من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل مخزن للمستهلكات في منطقة الجادرية قرب الاقسام الداخلية التابعة إلى جامعة بغداد وسط العاصمة في الساعات الأولى من فجر هذا اليوم الأربعاء".وأضاف البيان، إن "فرق اطفاء الدفاع المدني بذلت جهودا كبيرة لاحتواء النيران وابعاد خطر امتدادها الى الاقسام الداخلية القريبة من موقع الحادث وانهت الحادث دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم الاضرار المادية، مبينا ان الدفاع المدني طلب فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الامر".