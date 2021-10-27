بينهم العامري.. وفد امني رفيع يصل مكان الهجوم الارهابي في ديالى

وقال مصدر أمني لـ السومرية نيوز، إن "وفدا امنيا وصل الى مكان الهجوم الارهابي في محافظة ديالى"، مبينا ان "الوفد متكون من مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي، ورئيس اركان الجيش الفريق اول ركن عبد الأمير يار الله، ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير الشمري، ورئيس تحالف الفتح هادي العامري".واضاف، ان "الزيارة تأتي للوقوف على احداث العملية الارهابية التي استهدفت احدى قرى قضاء المقدادية".