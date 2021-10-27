مقتل جنديين بهجوم مسلح في صلاح الدين

أفاد مصدر أمني، الأربعاء، بمقتل جنديين بهجوم مسلح في محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "تعرضاً وقع على طريق حديثة الصينية بمحافظة صلاح الدين". وأضاف المصدر أن "التعرض تسبب بمقتل جنديين اثنين وجرح اخرين كمعلومات اولية".