عمليات بغداد توضح بشأن مزاعم اختطاف شاب في العاصمة

وقالت القيادة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "ذلك الخبر غير صحيح، وهو خبر مفبرك و يهدف إلى تضليل الرأي العام وإعاقة إجراءات التحقيق، المتهم معتقل من قبل قواتنا الأمنية وفق مذكرة قبض قضائية".وكررت دعوتها إلى "توخي الدقة والحذر عند تداول الأخبار وعدم الانجرار خلف المفبرك منها، مؤكدة ان قواتنا الأمنية البطلة في الجيش والشرطة والحشد تقف على مسافة واحدة من جميع مكونات واطياف الشعب العراقي باجمعه".