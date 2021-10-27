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مقتل جندي بنيران قناص في كركوك
أمن
2021-10-27 | 14:46
1,061 مشاهدة
أفاد مصدر أمني، الأربعاء، بمقتل جندي بنيران قناص في محافظة كركوك.
وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "جندياً تابعاً للواء ٤٥ قتل نتيجة استهدافه بسلاح قناص من عناصر داعش ضمن قضاء داقوق في كركوك"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.
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