مقتل جندي بنيران قناص في كركوك

أفاد مصدر أمني، الأربعاء، بمقتل جندي بنيران قناص في محافظة كركوك.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "جندياً تابعاً للواء ٤٥ قتل نتيجة استهدافه بسلاح قناص من عناصر داعش ضمن قضاء داقوق في كركوك"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.