بعد مجزرة المقدادية.. وفد امني رفيع يصل ديالى (صور)

وقال مصدر أمني لـ السومرية نيوز، إن "وفدا أمنيا رفيعا برئاسة مستشار الامن القومي قاسم الأعرجي، وعضوية وزير الداخلية عثمان الغانمي، ورئيس اركان الجيش الفريق أول ركن عبد الأمير يار الله، ونائب قائد العمليات المشتركة عبد الأمير الشمري، بالاضافة الى وزيرة الهجرة ايفان فائق جابرو، توجهوا الى محافظة ديالى بعد أحداث المقدادية الأخيرة".وفي ليلة أول أمس، تعرضت قرية الرشاد في اطراف المقدادية (40 كم شمال شرق بعقوبة) في محافظة ديالى، إلى هجوم داعشي، أسفر عن وقوع نحو 30 شخصاً ما بين شهيد وجريح.