حملة أمنية واسعة ضد الإرهابيين والسرّاق وتجار المخدرات في بغداد

وذكرت القيادة في بيان تلقته السومرية نيوز، إن "قوة من اللواء (23) فرقة المشاة السابعة عشر، تمكنت من القاء القبض على متهم وفق المادة (4/1) إرهاب بعد كمين محكم نصب له في منطقة "الدورة" جنوب بغداد".وأضاف البيان، إن " قوة من اللواء الرابع الفرقة الأولى شرطة اتحادية، تمكنت هي الأخرى من اعتقال متهم وفق المادة 4/1 إرهاب في منطقة المدائن جنوب بغداد، بعد رصد تواجده في المنطقة، مبينا ان مطلوب الى استخبارات ومكافحة إرهاب الصويرة، كما تم اعتقال ثلاثة متهمين اثنان منهم بتجارة وتعاطي المخدرات شرقي بغداد".وفي سياق متصل، واصلت الفرقة الثانية شرطة اتحادية ممارسة نشاطاتها في جانب الكرخ ، حيث تمكنت من اعتقال خمسة متهمين وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متعاطي مخدرات وسارق ضبط بحوزته عجلة مسروقة.إلى ذلك، "تمكنت قوة من اللواء (25) في الفرقة نفسها وبالاشتراك مع مفرزة من استخبارات وامن المحمودية من اعتقال متهمين اثنين مطلوبين للقضاء بتهم ترويج وتعاطي المواد المخدرة ضمن قاطع مسؤولية اللواء في منطقة المحمودية جنوبي بغداد، ضبط بحوزتهم "واحد كيلو غرام" من مادة الكريستال المخدرة، وأجهزة تعاطيها".وأكد بيان عمليات بغداد، "تسليم الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة إلى الجهات ذات الاختصاص".