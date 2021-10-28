معلومات استخبارية تطيح بإرهابيين اثنين غربي بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بإشراف ومتابعة من اللواء الركن قائد المقر المتقدم لقيادة عمليات بغداد/ الكرخ، تمكنت قوة من اللواء (٢٤) فرقة المشاة السادسة بأمرة ضابط استخبارات اللواء وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات بغداد من اعتقال إرهابيين إثنين بعد رصد تواجدهم ضمن منطقتي (الشهداء وأبو منيصير) في قضاء ابو غريب المطلوبين وفق الماده ١/٤ ارهاب والصادرة بحقهما مذكرة قبض من محكمة تحقيق الكرخ الأولى".واضافت، ان "الارهابيين تم تسليمهما الى الجهات المختصة لينالوا جزائهم العادل وفق القانون العراقي".