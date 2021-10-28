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سقوط أربع قذائف هاون في ديالى
أمن
2021-10-28 | 12:02
2,297 مشاهدة
أفاد مصدر أمني، الخميس، بسقوط أربع قذائف هاون في محافظة ديالى.
وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "أربع قذائف هاون سقطت مساء اليوم خلف قريتي الحروب والعنبكية في ديالى".
وأضاف المصدر أن "القذائف لم تتسبب بضحايا".
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النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
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