سقوط أربع قذائف هاون في ديالى

أفاد مصدر أمني، الخميس، بسقوط أربع قذائف هاون في محافظة ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "أربع قذائف هاون سقطت مساء اليوم خلف قريتي الحروب والعنبكية في ديالى". وأضاف المصدر أن "القذائف لم تتسبب بضحايا".