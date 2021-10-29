حصيلة نوعية لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة

أعلنت وكالة شؤون الشرطة، اليوم الجمعة، الحصيلة الاسبوعية لواجباتها الامنية والخدمية والانسانية للفترة من 2021/10/22 ولغاية 2021/10/28.
وقال اعلام الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "بأشراف ومتابعة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة (الفريق عماد محمد محمود) فان الحصيلة الاسبوعية لوكالة شؤون الشرطة للفترة من 2021/10/22 ولغاية 2021/10/28 هي:
-تنفيذ اوامر القاء القبض 1286
-القبض على مطلقي العيارات النارية 28
-ضبط اسلحة 44
- ضبط اعتدة 1362
-احالة متهمين الى المحاكم القضائية 220
- فض المشاجرات 1340
- الحالات الانسانية 11
- ضبط عجلات مطلوبة 63
-التبرع بالدم 19
- القبض على متسولين 470
- القبض على مخمورين 266
- القبض على مروجي ومتعاطي وتجار المخدرات 222
- القبض على ارهابين 10
- طبع لوحات السيارات 11907
- اصدار اجازات السوق 13853
- اصدار سنوية سيارات 25601
- ابطال مفعول عبوة ناسفة 9
- القبض على حالات العنف الاسري 63
- كشف مسرح الجريمة 179
- ضبط كدس عتاد 1