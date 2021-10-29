حصيلة نوعية لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة

وقال اعلام الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "بأشراف ومتابعة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة (الفريق عماد محمد محمود) فان الحصيلة الاسبوعية لوكالة شؤون الشرطة للفترة من 2021/10/22 ولغاية 2021/10/28 هي:-تنفيذ اوامر القاء القبض 1286-القبض على مطلقي العيارات النارية 28-ضبط اسلحة 44- ضبط اعتدة 1362-احالة متهمين الى المحاكم القضائية 220- فض المشاجرات 1340- الحالات الانسانية 11- ضبط عجلات مطلوبة 63-التبرع بالدم 19- القبض على متسولين 470- القبض على مخمورين 266- القبض على مروجي ومتعاطي وتجار المخدرات 222- القبض على ارهابين 10- طبع لوحات السيارات 11907- اصدار اجازات السوق 13853- اصدار سنوية سيارات 25601- ابطال مفعول عبوة ناسفة 9- القبض على حالات العنف الاسري 63- كشف مسرح الجريمة 179- ضبط كدس عتاد 1