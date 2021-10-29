بعد توجيه وزير الداخلية.. السومرية تنشر تعليمات منح اجازة السوق الدولية

وجه وزير الداخلية عثمان الغانمي اليوم الجمعة، مديرية المرور العامة بإصدار التعليمات الخاصة لمنح إجازة السوق الدولية للراغبين بالحصول عليها.

وقال الغانمي في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "المواطن العراقي يستحق أن يكون في طليعة الدول المتقدمة، وهذا ما نسعى إليه جاهدين، ومن ضمن حقوقه المشروعة الحصول على إجازة سوق دولية، وعليه وجهنا مديرية المرور العامة بإصدار التعليمات الخاصة بهذا الموضوع ونشرها على موقع وزارة الداخلية ليتسنى لمواطنينا الإطلاع عليها".