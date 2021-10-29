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بعد توجيه وزير الداخلية.. السومرية تنشر تعليمات منح اجازة السوق الدولية

أمن

2021-10-29 | 09:58
بعد توجيه وزير الداخلية.. السومرية تنشر تعليمات منح اجازة السوق الدولية
4,539 مشاهدة

وجه وزير الداخلية عثمان الغانمي اليوم الجمعة، مديرية المرور العامة بإصدار التعليمات الخاصة لمنح إجازة السوق الدولية للراغبين بالحصول عليها.

وقال الغانمي في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "المواطن العراقي يستحق أن يكون في طليعة الدول المتقدمة، وهذا ما نسعى إليه جاهدين، ومن ضمن حقوقه المشروعة الحصول على إجازة سوق دولية، وعليه وجهنا مديرية المرور العامة بإصدار التعليمات الخاصة بهذا الموضوع ونشرها على موقع وزارة الداخلية ليتسنى لمواطنينا الإطلاع عليها".
 
وقالت وزارة الداخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "حسب توجيهات وزير الداخلية عثمان الغانمي واسـتناداً لاحكـام المـادة ( 47 / اولا / د ) مـن قـانون المـرور رقـم ( 8 ) لسـنة ٢٠١٩ اصـدرنا التعليمات الآتية:
1- أن يكـون نمـوذج اجـازة السـوق الدوليـة مطابقـاً للمواصـفات المذكورة فـي اتفاقيـة فينيـا للسـيـر علـى الطرقـات لـعـام 1968 والموقـع عليهـا مـن قبـل الـعـراق لـعـام ۲۰۱۷ وتطبيقـاً لاحكـام المـادة ( 47 / ثانيـاً / د ) ( تطبيـق أحكـام الاتفاقيـات الدوليـة المتعلقـة بالمرور وعلامات المرور في الطرق العامة ) .
2- أن يكـون طـالـب الحصـول علـى أجـازة السـوق الدوليـة حـاصـل علـى اجـازة سـوق محليـة صـادرة مـن مديريـة المـرور العامـة فـي بـغـداد والمحافظـات وأن تكـون سـارية المفعـول التأكد من صحة صدورها .
3- أن يكون لديه جواز سفر عراقي ساري المفعول .
4- تكون مدة نفاذ الاجازة الدولية سنة واحدة فقط حسب الاتفاقية الدولية .
. 5- لايجوز إستعمال هذه الاجازة داخل العراق .
6- يتم أستحصـال المبـالغ والرسـوم الخاصـة بالاجـازة الدوليـة ( مـنح لاول مـرة ) أسـتناداً 6 ـ يـتم الى الجدولين رقم ( ۱ ) و ( ۲ ) الملحقين بقانون المرور رقم ( 8 ) لسنة 2019.
7- يطـالـب الراغـب بالحصـول علـى اجـازة السـوق الدوليـة بالمستمسكات الثبوتيـة الاصـلية مع نسخ مصورة وهي :
أ- إجازة سوق محلية.
ب - جواز سفر عراقي.
ج- هوية الاحوال المدنية او البطاقة الموحدة .
ح- صور شخصية حديثة عدد ( ۲ ).
8- تنفـذ هذه التعليمـات من تاريـخ المصادقـة عليها .

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النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
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