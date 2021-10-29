بغداد.. تاجر مخدرات ومزور عملة أجنبية ومتهمين آخرين بقبضة الأمن

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بإشراف ومتابعة من اللواء الركن قائد فرقة المشاة الحادية عشرة، قطعات الفرقة مستمرة بتنفيذ عملياتها الاستباقية التي تهدف للقضاء على عصابات الشر والجريمة المنظمة ومجاميع السلاح المنفلت، حيث تمكنت قوة من لواء المشاة (٤٤) وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات بغداد ومفرزة من مكافحة اجرام الزهور ووفق معلومة استخبارية تفيد بوجود أشخاص يستقلون دراجة نارية يتجولون في منطقة الحسينية شمال شرقي بغداد، تم نصب سيطرة مفاجئة واعتقالهما وضبط بحوزتهما أسلحة غير مرخصة عبارة عن مسدس وبندقيتين اثنتين وستة رمانات يدوية مختلفة الأنواع مع كيس صغير يحتوي على مادة الكرستال المخدرة".وأشار البيان إلى "تمكن القوات الأمنية في لوائي المشاة (٤٤)و (٤٢) وبالاشتراك مع مفارز من مكتب مكافحة المخدرات من القاء القبض على ثلاثة متهمين وفق المادة (٢٨ مخدرات) ضمن قاطع مسؤولية الفرقة شرقي بغداد، وبحوزتهم المواد التالية: (٣٧٠) غم من مادة الكرستال المخدرة وقداحتين و(٦) أجهزة للتعاطي (بايب) وقناني غاز و(١٥٧)حبة مخدرة وأربعة مسدسات غير مرخصة".وتمكنت قوة من فوج مغاوير الفرقة (١٥)، بحسب البيان، من "اعتقال متهمين اثنين وفق المادة (٤٠٦/القتل العمد) في منطقة حسينية المعامل، وبالتعاون مع مفرزة من جهاز المخابرات الوطني العراقي تم اعتقال متهم يقوم بتداول العملة المزورة والترويج لها في منطقة حي طارق شرقي بغداد، ضبط بحوزته (٧٠٠٠) آلاف دولار أمريكي مزيف".وأكدت القيادة، أنه "تم تسليم المتهمين مع المواد المضبوطة إلى الجهات المختصة لينالوا جزائهم العادل وفق القانون العراقي".