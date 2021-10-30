الإطاحة بداعشي في صلاح الدين

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة تمكنت خلالها مفارز المعاونية من اعتقال عنصر إرهابي تابع لداعش بعد استحصال الموافقات القضائية في الشرقاط".واضافت، ان "المتهم اعتقل وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، حيث اتخذت بحقه الإجراءات القانونية أصوليا".ودعت معاونية الاستخبارات والمعلومات في الحشد الشعبي، "جميع المواطنين للإبلاغ عن جميع الشبهات والعناصر الإرهابية التي تعبث بأمن الدولة ومواطنيها عبر الرقم الساخن ٤٨١ لحفظ الأمن والأمان في البلاد".