الإطاحة بشخصين يتاجران ويتعاطيان الحبوب المخدرة في المثنى

وذكرت الوزارة في بيان تلقته السومرية نيوز، إن "شعبة مخدرات قضاء السماوة التابعة الى قسم مكافحة المخدرات والموثرات العقلية في المثنى، وبعد ورود معلومات عن وجود شخصان يقومان بالمتاجرة والترويج للحبوب المخدرة والكريستال في إحدى المناطق السكنية داخل القضاء، حيث تمت مراقبة الأماكن التي يتواجدان فيها ويترددان عليها، وقد تم نصب كمين محكم لهما والقي القبض عليهما، وكان بحوزتهما كمية من الحبوب المخدرة".وتابع البيان، "دونت أقوالهما ابتدائيا وصدقت قضائيا، وقد اعترفا بانهما يتعاطيان المخدرات ويتاجران بها ليتم توقيفهما وفق أحكام المادة ( 28 ) من قانون المخدرات والموثرات العقلية واحيلا إلى المحكمة المختصة لينالا جزاءهما العادل وفق القانون".