الشرطة المجتمعية توقف 3 حالات ابتزاز بينها زوج يبتز زوجته

وذكر بيان للوزارة تلقته السومرية نيوز، إن "مفارز الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية، تمكنت من إيقاف ثلاث حالات ابتزاز الكتروني، اثنان منهما في الأنبار والثالثة بالعاصمة بغداد، مبينا إن العمليات الثلاث جاءت بعد ورود مناشدات من الضحايا الى الشرطة المجتمعية عبر خطها الساخن المجاني (٤٩٧) يطالبن فيها بالتدخل لانقاذهن من المبتزين".وأضاف البيان، إن "مفارز المجتمعية في الانبار، تمكنت من الوصول إلى مبتزي لفتاتين في المحافظة واتخذت بحقهما الإجراءات اللازمة، بعد أن كانا هدداهما بنشر صورهما على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل الرضوخ لرغباتهم الدنيئة".وفي السياق ذاته، "تمكنت مفارز الشرطة المجتمعية ببغداد من الوصول إلى شخص هدد زوجته ولمشاكل أسرية بينهما بنشر علاقتهما الخاصة وأسرارهما الزوجية، تم إحالة قضيتهما إلى مديرية حماية الأسرة والطفل في الوزارة، كما تم منع الزوج من نشر أي محتوى يسيء لسمعة زوجته وحياتهما الأسرية وبخلافه سيعرض نفسه للمساءلة القانونية".