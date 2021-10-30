تدمير انفاق مفخخة واوكار لداعش في كركوك (صور)

وقال الفريجي في بيان ورد للسومرية ان "قطعات المقر المتقدم للعمليات المشتركه كركوك باشرت بواجب مداهمة وتفتيش وادي الشاي ومن 3 محاور / وباشراف وتواجد ميداني من السيد قائد المقر المتقدم وكانت النتائج كما يلي:
- تدمير معسكر يحتوي على خنادق انشاء جديد عدد ( ٢٠ ) خندق
- تدمير وكر للارهابيين عدد / ٥
- تفجير عبوة ناسفة عدد / ١٧
- تدمير حقيبة على شكل مصائد مغفلين عدد / ٣
- تدمير اجهزة راديو مفخخة عدد / ١١
- تدمير جهاز موبايل مفخخ عدد / ٧
- تدمير انفاق مفخخة عدد / ٧
- تدمير عبوه ناسفة على شكل مصحف عدد / ١
- تدمير صاروخ قاذفة على شكل عبوه مسلكة عدد / ١٥
- تدمير قنبرة هاون عيا ٨٢ ملم على شكل عبوه مسلكة عدد / ٦
- تدمير قذيفة مدفعية على شكل عبوة مسلكة عدد / ٥