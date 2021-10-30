تدمير انفاق مفخخة واوكار لداعش في كركوك (صور)

وقال الفريجي في بيان ورد للسومرية ان "قطعات المقر المتقدم للعمليات المشتركه كركوك باشرت بواجب مداهمة وتفتيش وادي الشاي ومن 3 محاور / وباشراف وتواجد ميداني من السيد قائد المقر المتقدم وكانت النتائج كما يلي:- تدمير معسكر يحتوي على خنادق انشاء جديد عدد ( ٢٠ ) خندق- تدمير وكر للارهابيين عدد / ٥- تفجير عبوة ناسفة عدد / ١٧- تدمير حقيبة على شكل مصائد مغفلين عدد / ٣- تدمير اجهزة راديو مفخخة عدد / ١١- تدمير جهاز موبايل مفخخ عدد / ٧- تدمير انفاق مفخخة عدد / ٧- تدمير عبوه ناسفة على شكل مصحف عدد / ١- تدمير صاروخ قاذفة على شكل عبوه مسلكة عدد / ١٥- تدمير قنبرة هاون عيا ٨٢ ملم على شكل عبوه مسلكة عدد / ٦- تدمير قذيفة مدفعية على شكل عبوة مسلكة عدد / ٥