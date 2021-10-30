الاتحادية تقوم بعمليات تفتيش بحثا عن عناصر داعش في جبل مكحول

وقالت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "القوات الأمنية بالشرطة الاتحادية والحشد العشائري تجري عملية تفتيش في منطقة حاوي الحوائج، بحثا عن عناصر من عصابات داعش الإرهابية".واضافت ان عناصر داعش الارهابية قامت بمهاجمة مجموعة من المدنيين الذين يعملون "فحامه" قرب قرية الحوائج في جبل مكحول بمحافظة كركوك، مما ادى الى استشهاد مدنيين إثنين وجرح إثنين آخرين".