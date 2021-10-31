القبض على عشرات المطلوبين بحملة أمنية واسعة في بغداد

وذكر بيان للوزارة تلقته السومرية نيوز، إن "مفارز مكتب اجرام أبي غريب في مديرية مكافحة اجرام بغداد، تمكنت من القاء القبض على متهم لارتكابه جريمة قتل ضمن قاطع المسؤولية حيث تم تدوين أقواله بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة ٤٠٦ ق.ع".الى ذلك، "ألقت مفارز مكتب مكافحة اجرام الحرية القبض على متهم مطلوب بقضية خطف فتاة وفق المادة ٤٢١ ق.ع، بحسب البيان".وتابع البيان، إن "مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد، نفذت أوامر القاء القبض بحق عدد من المتهمين لقيامهم بسرقة مبالغ مالية ومنازل سكنية ومحلات تجارية ودراجات نارية ومتهمين آخرين بالتزوير ومطلوبين بقضايا جنائية مختلفة ضمن مكاتب مكافحة اجرام الاعظمية والزهور وبغداد الجديدة والكرادة وحسينية المعامل والكرامة والحبيبية والقدس والبياع والمنصور والصالحية والتاجي والغزالية والنهروان، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".وأوضح، إن "الحملة أسفرت أيضا عن ضبط عجلتين والقبض على حائزيها لوجود إشارة ضبط في قاعدة البيانات ضمن مكاتب مكافحة سرقة سيارات الكرخ والرصافة".