القبض على احد الارهابيين في الانبار

أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاحد، القبض على احد الارهابيين ما بين الرمادي والرطبة بمحافظة الانبار.

الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "استناداً الى معلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة الخامسة احد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع والتي اكدت مسعى احد الارهابيين للدخول الى قضاء الرطبة بالانبار وعلى ضوء ذلك وبالتنسيق والتعاون مع استخبارات امرية وتموين ونقل الفرقة تم نصب كمين محكم له في سيطرة ٧٠ على الطريق الرابط بين الرمادي والرطبة تم القاء القبض عليه".

واضاف البيان، انه "احد الارهابيين الذين قاتلوا مع عصابات داعش الارهابية ضد القوات الامنية ابان معارك التحرير ومن المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق المادة ٤ إرهاب".