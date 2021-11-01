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شرطة نينوى تطيح بـ"ابو براء" في أيسر الموصل

أمن

2021-11-01 | 03:56
شرطة نينوى تطيح بـ"ابو براء" في أيسر الموصل
708 مشاهدة

اعلنت قيادة شرطة محافظة نينوى، اليوم الاثنين، الإطاحة بـ"ابو براء" في أيسر الموصل.

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "فوج طوارئ الشرطة الأول في شرطة نينوى، وبعد ورود معلومات مؤكدة ومن خلال البحث والتحري والمتابعة المستمرة، تمكن من القاء القبض على الإرهابي المكنى (ابو البراء) والذي كان يعمل بصفة مقاتل فيما يسمى (فرقة الفرقان القتالية) خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل".

وأضاف، ان "الارهابي توجد بحقه مذكرة قبض صادرة عن القضاء وفق المادة ٤ \ ١ إرهاب".

واشار البيان الى انه "تم القبض عليه في سوق حي ( السكر ) في الجانب الايسر لمدينة الموصل".
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النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
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