القبض على متهم بسرقة 94 مليون دينار وآخر لارتكابه جريمة قتل في بغداد

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارز مكتب إجرام الحرية في مديرية مكافحة إجرام بغداد تمكنت من إلقاء القبض على متهم لقيامه بسرقة مبلغ مالي قدره 94 مليون دينار عراقي من إحدى الدور السكنية ضمن منطقة جكوك شمال غربي العاصمة بغداد".واضافت، ان "مفارز مكتب مكافحة إجرام بغداد الجديدة ألقت القبض على متهم لارتكابه جريمة قتل".واشار الى "إحالتهم الى الجهات المعنية لغرض استكمال الإجراءات القانونية".