مصدر: حميد الشطري رئيسا لجهاز الامن الوطني

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بتكليف حميد الشطري رئيسا لجهاز الامن الوطني.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "حميد الشطري كلف بمهام رئاسة جهاز الامن الوطني". يشار الى ان حميد الشطري كان يشغل مهام وكيل جهاز الأمن الوطني.

