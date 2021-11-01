فارقتا الحياة.. القبض على متهم دهس امرأة وأبنتها ولاذ بالفرار

وذكرت المفارز في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "قائد شرطة بغداد اللواء الركن ماجد فالح نعمة، وجه بتشكيل فريق عمل متخصص حيث استمرت عملية البحث عن المتهم لثلاثة ايام تكللت بالتعرف على السائق والحصول على امر قضائي بالقاء القبض عليه واصطحابه الى مركز الشرطة بصحبة العجلة التي كانت بحوزته بالحادث".وأضاف، إنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون".