تدمير عدد من الكهوف والمغارات لداعش في الانبار (صور)

وقال رسول في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بعد ورود معلومات استخبارية، نفذت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة السابعة وبالتعاون مع اللواء ٢٨ والحشد العشائري، عملية بحث وتفتيش تم خلالها تدمير عدد من الكهوف والمغارات في عمق صحراء الشامية بالانبار".وأضاف، إن "عصابات داعش الارهابي، كانت تتخذ هذه الأماكن كاوكارا وملاذات لها للاختباء ومنطلقا لتنفيذ عملياتها الاجرامية".