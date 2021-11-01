مكافحة المخدرات تقبض على عدد من المروجين في سبع محافظات

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارزها ألقت القبض على 19 متهما في كل من محافظة "البصرة - ميسان - ذي قار - واسط - كربلاء - بابل - صلاح الدين" بحوزتهم ربع كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة، وما يقارب الربع كيلو غرام من مادة الترياق والحبوب المخدرة، إضافة إلى أدوات التعاطي، وسلاح ناري غير مرخص، وآلات جارحة".واضافت انه "تم إحالتهم إلى القضاء وفق أحكام المادتين القانونيتين "28 / 32 " مخدرات" .