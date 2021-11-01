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اطلاق نار بسبب خلاف عشائري شمالي بغداد
أمن
2021-11-01 | 15:33
3,162 مشاهدة
أفاد مصدر أمني، الاثنين، بحدوث اطلاق نار بسبب خلاف عشائري شمالي بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "خلافاً عشائرياً تطور مساء اليوم الى اطلاق النار دون اصابات فقط تضرر عجلة".
وأضاف المصدر أنه "تم تسجيل دعوى في مركز شرطة ضد احد الاطراف".
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النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
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