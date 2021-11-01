أفاد مصدر أمني، الاثنين، بحدوث اطلاق نار بسبب خلاف عشائري شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "خلافاً عشائرياً تطور مساء اليوم الى اطلاق النار دون اصابات فقط تضرر عجلة".

وأضاف المصدر أنه "تم تسجيل دعوى في مركز شرطة ضد احد الاطراف".