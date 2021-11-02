اخماد حريق اندلع داخل مطعم في الكاظمية (صور)

وذكرت المديرية في بيان تلقته السومرية نيوز، إن "فرق الدفاع المدني في بغداد - الكرخ أخمدت حادث حريق اندلع بمطعم حلب ولوز لتمتد النيران وتلتهم الطابق الثاني من نفس البناية ومخزن لمحل مثلجات كريب ستي في منطقة الكاظمية/ شارع المحيط".وأضافت، إن "مفارزنا في مركز النهري الثاني بإسناد من مراكز ( الكاظمية والحرية والشعلة ) تمكنت من السيطرة على الحادث وإخماد السنة اللهب المتصاعدة بكل مهنية وبوقت قياسي قصير ومنعت توسع النيران وانتشارها إلى المحلات والأبنية المجاورة وبدون اي اضرار بشرية".وأوضحت المديرية، إن "سبب الحادث تماس كهربائي داخلي".