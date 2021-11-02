القبض على مبتز إلكتروني ساوم فتاة بنشر صورها في بغداد

أعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، اليوم الثلاثاء، القبض على مبتز إلكتروني ساوم فتاة بنشر صورها مقابل مبالغ مالية وكارتات تعبئة رصيد في بغداد.

وقالت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد/ مكتب مكافحة إجرام الكرامة التابع لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة تمكنت من القاء القبض على متهم قام بأبتزاز فتاة إلكترونيا وتهديدها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) مقابل مبالغ مالية وكارتات تعبئة رصيد، وبعد تنسيق الجهود واستخدام الوسائل الفنية الحديثة تم نصب كمين محكم والقبض على المتهم وبعد التحقيق معه اعترف صراحهً بقيامه بأبتزاز المشتكية، ودونت أقواله ابتدائيا وصدقت قضائيا بالأعتراف وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة ٤٣٢ من قانون العقوبات وتقديمه إلى القضاء لينال جزائه العادل".

واضاف البيان، ان "مفارز المديرية نفذت أوامر قبض قضائية بحق عدد من المتهمين لقيامهم بسرقة مبالغ مالية ومنازل سكنية ومحلات تجارية ودراجات نارية ومتهمين آخرين بالتزوير ومطلوبين بقضايا جنائية مختلفة وضبط عجلات مطلوبة ضمن جانبي الكرخ والرصافة حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المتهمين الملقى القبض عليهم اصوليا".