الكشف عن حصيلة اهم نشاطات قيادة شرطة بغداد

وقالت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تنفيذا لتوجيهات وكيل الوزارة لشؤون الشرطة وبإشراف ومتابعة ميدانية لقائد شرطة بغداد اللواء الركن (ماجد فالح الموسوي)، تمكنت مفارز شرطة بغداد من:
-القبض على متهم وفق المادة ٤ ارهاب ( ٧ )
-القبض على متهم مطلوب وفق المادة (2) ارهاب دگة عشائرية ( ٢ )
-القبض على متهمين وفق مواد قانونية مختلفة ( ٩٧٥ )
-القبض على متهمين بحوزتهم حبوب مخدرة ( ٩٨ )
-القبض على متهم بالقتل ( ٤ )
-القبض على متهم بالسرقة ( ٣ )
-مذكرة احضار ( ٣٠١ )
-القبض على مشتبه بهم وبحوزتهم سلاح ( ٣ )
-متهمين تم تأمينهم أمام القضاء ( ١٣١١ )
-نصب سيطرات ( ٧٥٦ )
-القبض على مخالف مع عجلة ( ٢٢٨ )
-تأمين حماية ( ١٣١ )
-إزالة تجاوزات ( ٨٣٢ )
-القبض على وافدين عرب وأجانب لانتهاء مدة الإقامة ( ٣١ )
-القبض على مطلقي العيارات النارية ( ٢ )
-ضبط دراجة مع مخالف ( ٧٢ )
-العثور على فتاة ضالة ( ٣ )
-القبض على فتاة هاربة ( ١ )
-نقل احداث الى الطب العدلي لفحصهم (٣٠)
-نقل احداث الى المحاكم (٢٤)