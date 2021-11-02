لقتله ناشط.. صدور حكم الإعدام الثاني بحق قاتل الإعلامي أحمد عبد الصمد (صور)

وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "القضاء أصدر حكم الاعدام بحق المدانين (عقيل هادي وحمزة كاظم) لقتلهم الناشط مجتبى أحمد جاسم، مبينا إن المدانين ينتمون إلى "فرقة الموت" المدانة بقتل الإعلامي أحمد عبد الصمد والمصور صفاء غالي في محافظة البصرة".وأصدرت محكمة جنايات البصرة في العراق، أمس الاثنين، حكما بالإعدام شنقا حتى الموت، بحق المدان (حمزة كاظم) بتهمة قتل المجني عليهما، أحمد عبد الصمد، الذي كان يعمل مراسلا في قناة دجلة الفضائية، وصفاء عبد الحميد غالي، الذي كان يعمل مصورا في القناة نفسها، أثناء تغطيتهما لتظاهرات جرت في محافظة البصرة" قبل نحو عامين.