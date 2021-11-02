القبض على 20 مروجا للمخدرات في سبع محافظات

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارزها ألقت القبض على 20 متهما في محافظات "البصرة - وبغداد الرصافة - والمثنى - وواسط - وكربلاء - وبابل - والأنبار " وبحوزتهم ما يقارب الربع كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة و 1000 حبة مخدرة متنوعة إضافة إلى أدوات التعاطي وسلاح ناري غير مرخص".واضافت انه "تمت إحالتهم إلى القضاء وفق أحكام المادتين القانونيتين "28 و 32/ مخدرات".واشارت المديرية الى ان هذه الواجبات جاءت بناءً عن المعلومات الاستخبارية التي حصلت عليها مفارز المديرية المنتشرة في بغداد والمحافظات وكان للتعاون المستمر والمثمر مع المواطنين الذين يقومون بالادلاء بمعلوماتهم عبر الخط الساخن 178 المجاني الدور المهم في ذلك".