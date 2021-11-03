الاعلام الامني: القبض على ناقل للعبوات وتدمير وكر لداعش شمالي بغداد

وقالت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "استكمالا للعمليات الاستباقية التي تقوم بها وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية وثأرا لشهداء القوات الأمنية والمواطنين، وبإشراف ومتابعة ميدانية من قبل السيد وكيل الوزارة للاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، شرعت وكالة الاستخبارات، صباح اليوم، بعملية امنية لضرب اهم الأوكار الرئيسية في الطارمية شمالي العاصمة بغداد، ويعتبر هذا الوكر مركز لانطلاق العمليات الارهابية التي شهدها القضاء، وبكمين محكم تم القبض على الارهابي المكنى "ابو ياسر" الذي يشغل منصب ناقل العبوات ومساعد ما يسمى امني شمال بغداد، حيث اعترف بوجود وكر يضم كدس للعبوات الناسفة وبعد الانتقال الى المكان تم العثور على ٩١ عبوة ناسفة معدة للتفجير".واضافت انه "تم تدمير الوكر ضمن منطقة الطارمية شمالي بغداد.واشارت الخلية الى ان "وكالة الاستخبارات ومن خلال المتابعة المستمرة والتدقيق والمطابقة وجمع المعلومات وصلت الى أهداف جديدة مهمة سيتم الاعلان عنها لاحقاً".