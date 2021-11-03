اعتقال تاجر مخدرات في بغداد

وقالت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "اثناء التفتيش الدقيق الذي تجرية سيطرة سبع قصور التابعة الى مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية في قيادة شرطة بغداد ضبطت مفارز السيطرة أدوات تعاطي ومواد مخدرة لدى احد المتهمين الذي كان يستقل دراجة نارية ولا يحمل اي مستمسك رسمي".واضافت انه "تم اصطحابه الى مركز الشرطة مع المبرزات الجرمية للتحقيق معه واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون".